22^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finito il mercato, è già tempo di Serie A e di probabili formazioni: con qualche piccola modifica dovuta alle trattative, le venti squadre di massima divisione da ora fino a giugno penseranno solo ed esclusivamente al campo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 22° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del San Paolo di domenica sera, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Assenza in difesa per mister Claudio Ranieri che non avrà a disposizione lo squalificato Bereszynski. Al posto del difensore polacco arretrerà sulla corsia di destra Thorsby con Chabot e uno fra Colley e Tonelli al centro e Murru sulla corsia di sinistra davanti alla porta di Audero. A centrocampo ci sarà Ekdal al fianco di Ronaldo Vieira con Gaston Ramirez a destra e Linetty a sinistra. In attacco invece Quagliarella farà coppia con Gabbiadini.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ancora molti dubbi per Rino Gattuso in vista della sfida di lunedi a Marassi, con il tecnico che recupera Mertens e Koulibaly ma difficilmente partiranno dall'inizio. Da valutare le condizioni di Allan, così come quelle di Fabian e Politano che nella giornata di venerdì hanno svolto lavoro in palestra per i postumi di un attacco influenzale. Ballottaggio tra i pali nel 4-3-3 partenopeo con Meret che pare leggermente avvantaggiato rispetto ad Ospina. Difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie, con Manolas e Maksimovic al centro. In mediana Demme sarà confermato in regia, con Zielinski e Fabian (ancora insidiato da Lobotka). In attacco nessun dubbio: ci saranno Callejon, Insigne e Milik.