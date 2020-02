vedi letture

Le probabili formazioni di Sampdoria-Fiorentina: Vlahovic scalpita

24^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la Coppa Italia e con un pensiero al ritorno delle coppe europee (Atalanta, Inter e Roma saranno impegnate nella prossima settimana), il campionato si riprende il suo spazio: prima gara oggi alle 15, Lecce-SPAL, e ultima lunedì sera, Milan-Torino. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 24° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dello stadio Marassi (fischio d'inizio domani alle 15), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Dubbio modulo ma non di elementi per mister Claudio Ranieri. Il tecnico della Sampdoria potrebbe optare per un centrocampo a tre con Vieira al posto dello squalificato Ekdal e Thorsby e Linetty mezzali con Ramirez trequartista oppure allargare l’uruguaiano e il polacco in una mediana a tre. Nulla di mutato in difesa davanti ad Audero con Bereszynski, Tonelli, Colley e Murru, mentre Quagliarella e Gabbiadini saranno gli attaccanti.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Ancora 3-5-2 per Iachini, con ballottaggio tra Igor e Caceres nel terzetto difensivo, completato da Pezzella e Milenkovic, più Dragowski in porta. A centrocampo il quintetto dei titolarissimi, quindi Lirola e Dalbert sulle corsie laterali, Pulgar in regia e Benassi-Castrovilli come mezzali. Ancora Cutrone-Chiesa in attacco, anche se Vlahovic spinge e potrebbe vincere il ballottaggio con l'ex Milan e Wolverhampton.