Le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa: Bonazzoli farà coppia con Quagliarella

Dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio che ha chiuso la trentaquattresima giornata la Serie A è già tornata in campo in campo per la quartultima giornata di campionato con gli anticipi di Bergamo e Reggio Emilia, ma oggi ci sarà il grosso del programma. Di seguito le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa (in programma oggi alle ore 21.45, diretta Sky):

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - La Sampdoria di mister Claudio Ranieri vuole continuare la propria striscia positiva dopo le tre vittorie consecutive contro Udinese, Cagliari e Parma nella partita più importante. Per il derby il tecnico blucerchiato cambierà qualcosa nei tre reparti. I difesa davanti ad Audero tornerà Augello a sinistra e Colley al centro insieme a Yoshida mentre a destra Bereszynski e Depaoli si contenderanno una maglia da titolare. A centrocampo ci saranno Ekdal e Thorsby con Linetty e Jankto sulle corsie mentre in attacco Bonazzoli farà coppia con uno fra Gabbiadini e Quagliarella.

COME ARRIVA IL GENOA - Situazione incerta per quanto riguarda il centrocampo di Davide Nicola. Il tecnico rossoblu valuterà in questi giorni le situazioni di Behrami, Sturaro e Cassata. In caso di triplo forfait in mediana con Schone giocherà il match winner di domenica Jagiello mentre sulle fasce potrebbero agire Iago Falque e Criscito. A difendere i pali rossoblu ci sarà Perin mentre la retroguardia potrebbe essere formata da Biraschi, Romero, Goldaniga e Masiello. In attacco si potrebbe rivedere la coppia formata da Pandev e Pinamonti.