Le probabili formazioni di Sampdoria-Hellas Verona: dubbio tra Yoshida e Colley

26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Esaurito il primo turno eliminatorio di Europa League e l'andata degli ottavi di Champions, per le formazioni italiane è tempo di tornare a pensare al campionato, anche se il 26° turno sarà forzatamente condizionato dall'emergenza Coronavirus, che ha spinto il Governo ha chiudere ben cinque stadi sui dieci impegnato tra domani e lunedì. Di seguito le probabili formazioni della sfide della prossima giornata di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Ferraris, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Con le assenze di Murru ma soprattutto di Gaston Ramirez, entrambi per squalifica, Claudio Ranieri sembra orientato a schierare lunedì sera il 4-4-2. Un dubbio importante per il tecnico blucerchiato che a centrocampo sta valutando le condizioni di Linetty, non al top. Se il polacco non dovesse farcela al fianco di Ekdal dovrebbe giocare Vieira con Depaoli a destra e Jankto a sinistra. In difesa davanti ad Audero giocheranno Bereszynski a destra, Augello a sinistra mentre Yoshida e Colley si giocano una maglia dal primo minuto al fianco di Tonelli. In attacco pochi dubbi con Gabbiadini e Quagliarella.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Nessun dubbio in difesa: toccherà ancora a Rrahmani, Gunter e Kumbulla comporre il terzetto davanti a Silvestri. Resta in dubbio Faraoni: la caviglia migliora, anche se la cautela potrebbe indurre Juric a preferirgli Adjapong sulla destra. Veloso è squalificato, spazio a Pessina al fianco di Amrabat, con Lazovic sull'out mancino. Di Carmine è tornato a regime e parte in pole per guidare l'attacco, a supporto dovrebbero esserci Verre e Zaccagni.