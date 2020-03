Le probabili formazioni di Sampdoria-Hellas Verona: Quagliarella e Gabbiadini davanti

Recuperi 26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo tanta attesa, sono state finalmente comunicate le date per i sei recuperi di Serie A del 26° turno, rinviato parzialmente per i pericoli del Coronavirus. Con la Serie A costretta a giocare a porte chiuse per i prossimi 30 giorni, la Lega ha potuto quindi programmare le sei sfide non giocate nello scorso weekend. Le ultime sulla gara del Ferraris (fischio d'inizio alle 15.00 di domenica prossima), che potrete seguire su TMW o sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - La Sampdoria è pronta a tornare in campo a venti giorni dopo l'ultima volta. Mister Claudio Ranieri non avrà a disposizione Murru e Gaston Ramirez che non hanno ancora scontato il turno di squalifica in campionato. Davanti ad Audero ci sarà una linea a quattro con Bereszynski e Augello sulle fasce mentre Yoshida dovrebbe debuttare dl primo minuto al fianco di Colley, in vantaggio su Tonelli al momento non disponibile. A centrocampo ci sarà Ekdal con Ronaldo Vieira al suo fianco mentre Depaoli e Jankto saranno gli esterni. Non è escluso anche un passaggio a tre con l'ex Chievo che andrà in panchina con Bertolacci dietro le due punte che restano Quagliarella e Gabbiadini.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - A tre settimane dal pari di Udine si ritorna in campo, con lo stesso terzetto schierato contro i bianconeri: spazio a Rrahmani, Gunter e Kumbulla davanti a Silvestri. Assenze pesanti in mezzo: sulla destra Adjapong prenderà il posto di Faraoni, con Amrabat e Pessina nella mediana a due orfana dello squalificato Veloso. Lazovic presidierà l'out mancino, mentre Verre e Zaccagni partono favoriti per la trequarti. Con Borini ancora ai box, più Di Carmine di Stepinski per il ruolo di punta centrale.