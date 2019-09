6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il turno infrasettimanale, ecco il sesto turno di Serie A. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Emergenza centrali per Eusebio Di Francesco che per la gara del Ferraris non avrà a disposizione lo squalificato Murillo mentre Ferrari è ancora in dubbio. Possibile una chance dal primo minuto per Chabot al fianco di Bereszynski e Colley a protezione della porta di Audero. In mediana spazio a Linetty e Vieira al fianco di Ekdal con Depaoli e Murru sugli esterni. In attacco tornerà Quagliarella che sarà affiancato da Rigoni, avanzato al livello degli attaccanti.

COME ARRIVA L'INTER - L'Inter capolista di Conte mette la Samp nel mirino e si prepara alla trasferta di Barcellona. D'Ambrosio vive un grande momento, a Marassi giocherà ancora ma, questa volta, nella linea a tre di difesa al posto di un Godin che ha evidentemente bisogno di ricaricare le pile in vista del Camp Nou. Sulle fasce riecco Candreva e Asamoah, con Sensi che è pure destinato a riprendersi una maglia da titolare. Ma la vera sorpresa, il vero rischio (calcolato) con ogni probabilità sarà quello di Sanchez. Il Nino ha voglia di esordire dal primo minuto e Lukaku potrebbe lasciargli il posto al fianco di Lautaro (prima punta).