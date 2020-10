Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio: Colley torna al centro della difesa

vedi letture

Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, che non hanno certo aiutato a superare l'emergenza Covid-19, il pensiero torna solo sulle competizioni dei club, con le scelte dei tecnici impegnati in Europa che verranno forzatamente condizionate dall'esordio in Champions/Europa League. Ma prima, c'è il quarto weekend di Serie A: di seguito le ultime in arrivo dagli inviati di Sampdoria e Lazio, che si sfideranno oggi alle ore 18:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Diversi dubbi di formazione per Claudio Ranieri che dovrebbe confermare il 4-4-1-1 per affrontare la Lazio. Il tecnico blucerchiato ritrova Colley in difesa al fianco di uno fra Yoshida e Tonelli mentre Bereszynski e Augello completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero. A centrocampo Adrien Silva potrebbe partire dalla panchina con Ekdal e Thorsby titolari e Candreva e Damsgaard, in ballottaggio con Jankto, sulle fasce. In avanti Quagliarella dovrebbe essere innescato da Gaston Ramirez, favorito su Verre.

COME ARRIVA LA LAZIO - Caicedo c'è e si allena con i compagni. La prima bella notizia per Inzaghi riguarda l'ecuadoriano, provato in attacco con Correa nella rifinitura odierna: considerando la squalifica di Immobile, il nuovo acquisto Muriqi subentrerà nella ripresa. Il tecnico sorprende un po' tutti e schiera Hoedt come terzo centrale di sinistra accanto a Patric e Acerbi. Si pensava che dovesse esserci Parolo al centro della difesa, viste le assenze di Luiz Felipe e Radu, invece Inzaghi potrebbe subito dare fiducia al 26enne olandese, in gruppo solo da lunedì scorso. Parolo, sempre stando alle prove tattiche di questa mattina, verrebbe adattato come quinto di destra, con Djavan Anderson a sinistra e Fares inizialmente in panchina. In mezzo Leiva con Luis Alberto e Milinkovic ai lati. Assenti anche Escalante e Pereira, recuperato Marusic: andrà in panchina.