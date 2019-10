Le probabili formazioni di Sampdoria-Lecce: Rigoni torna titolare

10^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

La crisi del Milan, il duello in vetta, l'Atalanta che strabilia e le romane che risalgono. Ma non solo, il nono turno di Serie A ha regalato numerose sorprese e tante altre dovrebbero arrivare anche nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide di questa tre giorni di Serie A, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA: la squafra di Claudio Ranieri ha soltanto un risultato a disposizione: la vittoria. Per il match contro il Lecce il tecnico blucerchiato potrebbe confermare il 4-4-2 ma non è escluso che, per dare più sbocchi offensivi in un match da portare a casa a tutti i costi, possa optare per il rombo a centrocampo. In porta ci sarà Audero con Bereszynski a destra, Murillo e Colley al centro e Murru sulla sinistra. A centrocampo invece spazio a Ekdal e uno fra Vieira e Bertolacci ma, in caso di 4-3-1-2 non è escluso un impiego di tutti e tre. In attacco Gabbiadini dovrebbe essere confermato al fianco di Quagliarella, con Rigoni che potrebbe agire fra le linee oppure essere allargato a sinistra con Depaoli a destra in caso di 4-4-2.

COME ARRIVA: oggi, alla ripresa dei lavori, Diego Farias è rimasto a riposo dopo il problemino fisico accusato contro la Juventus: contro la Sampdoria rientrerà Falco dal 1’, con Babacar in ballottaggio con Lapadula per l’altra maglia in avanti. Mancosu è recuperato e giocherà sulla trequarti. A centrocampo Tachtsidis sarà il solito perno centrale, poi Majer e uno tra Tabanelli e Petriccione, con il secondo in leggero vantaggio. In difesa, infine, Meccariello (più di Rispoli) e Calderoni sulle fasce, al centro Lucioni e Rossettini.