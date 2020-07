Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan: Saelemaekers in vantaggio su Castillejo

Dopo i due anticipi di ieri sera, di nuovo la Serie A protagonista quest'oggi con il programma della 37^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Sampdoria-Milan, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Ultimo match casalingo per la Sampdoria. Mister Claudio Ranieri ritrova Colley al centro della difesa insieme a Yoshida mentre Depaoli e Augello completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Thorsby: il norvegese sarà sostituito da Bertolacci che farà coppia con Vieira con Linetty e Jankto esterni. In attacco Bonazzoli e Gabbiadini non sono al top con la candidatura di La Gumina che sale per una maglia da titolare al fianco di Quagliarella.

COME ARRIVA IL MILAN - Poche alternative in difesa per i rossoneri di Pioli, che recupera però Theo Hernandez dopo la squalifica: l'ex Real si schiererà a sinistra con Gabbia e Kjaer centrali, mentre Calabria sarà il terzino destro. Kessie-Bennacer ancora titolari in mezzo, con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic titolari alle spalle di Ibrahimovic, anche se Castillejo spinge per tornare titolare. Fuori per infortunio Conti e Romagnoli.