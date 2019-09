Le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta: chance per Arana sulla fascia

6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il turno infrasettimanale, ecco il sesto turno di Serie A. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Le scelte con il Parma non hanno convinto e De Zerbi dovrebbe tornare all'antico. Possibile il ritorno nella formazione titolare di Peluso, Duncan, Traoré e Defrel, esclusi a Parma per questione fisiche e di turnover. Panchina per Magnanelli con Obiang nuovamente in cabina di regia: davanti con il francese ancora Berardi e Caputo, mentre in difesa confermata la coppia Chiriches-Ferrari davanti a Consigli.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Primo allenamento completo dopo la trasferta di Roma per l’Atalanta di Gasperini. Toloi ha preso una botta e potrebbe rimanere a riposo, mentre Muriel non ci sarà. Gollini confermato tra i pali, mentre c’è un po’ di emergenza in difesa, anche Kjaer non è al meglio. Si va verso il tridente composto da Palomino, Djimsiti e Masiello. A centrocampo due maglie per De Roon, Pasalic e Freuler, i primi due sono favoriti. Sugli esterni Hateboer e Arana, con Gosens che potrebbe riposare ancora in vista del match contro lo Shakhtar. In attacco Zapata, con Malinovskyi e Gomez a supporto.