Le probabili formazioni di Sassuolo-Brescia: Torregrossa affianca Balotelli

26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Esaurito il primo turno eliminatorio di Europa League e l'andata degli ottavi di Champions, per le formazioni italiane è tempo di tornare a pensare al campionato, anche se il 26° turno sarà forzatamente condizionato dall'emergenza Coronavirus, che ha spinto il Governo a chiudere ben cinque stadi su dieci tra oggi e lunedì. Di seguito le probabili formazioni delle sfide della prossima giornata di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Mapei Stadium (fischio d'inizio domani alle ore 15), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Il Sassuolo si prepara ad affrontare il Brescia senza Traoré e Tripaldelli. Gara particolare per il bresciano De Zerbi che opterà ancora una volta per il 4-2-3-1. In porta Consigli, in difesa sembrano esserci pochi dubbi con Toljan e Kyriakopoulos pronti a presidiare le due corsie esterne e con Romagna e Ferrari pronti a sbarrare la strada a Balotelli e compagni. In mezzo al campo sicuro del posto Locatelli, Obiang è in ballottaggio con Magnanelli per affiancare l'ex Milan. In avanti pochi dubbi, tante certezze: Berardi, Djuricic, Boga alle spalle di Caputo.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Dubbio sulla trequarti per Diego Lopez, ma molto probabilmente si andrà verso la conferma del 4-3-1-2. In difesa torna Cistana, che insieme a Sabelli, Chancellor e Martella comporrà il pacchetto arretrato. A centrocampo Bisoli, Tonali e Dessena, con Zmrhal e Bjarnason che si giocheranno una maglia sulla trequarti. In attacco torna Torregrossa a far coppia con Balotelli, Donnarumma partirà ancora dalla panchina.