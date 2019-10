Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina: Boateng torna titolare

© foto di Federico De Luca

La crisi del Milan, il duello in vetta, l'Atalanta che strabilia e le romane che risalgono. Ma non solo, il nono turno di Serie A ha regalato numerose sorprese e tante altre dovrebbero arrivare anche nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide di questa tre giorni di Serie A, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL SASSUOLO: De Zerbi deve fare ancora a meno degli infortunati Pegolo, Rogerio, Chiriches, Ferrari, Mazzitelli e Bourabia. Probabile conferma del 4-2-3-1 con Consigli in porta; con la difesa titolare di Verona nuovamente in campo dal 1' minuto: Toljan e Muldur sulle fasce, con al centro Marlon e Romagna. A centrocampo non c'è Magnanelli, tocca ancora a Duncan affiancare Obiang. In avanti il ritorno di Caputo con Berardi e Boga sulle fasce e Traoré-Djuricic in ballottaggio per il posto di trequartista.

COME ARRIVA LA FIORENTINA: dubbio modulo per Montella, che in assenza di Caceres (fuori due settimane) potrebbe tornare alla difesa a quattro, ma anche pensare a confermare il 3-5-2, che ha dato maggiori certezze alla squadra. La stangata a Ribery (tre giornate) costringe però a fare almeno tre cambi in formazione, che diventano quattro con il turnover a centrocampo. Quindi davanti a Dragowski spazio a uno tra Venuti o Ceccherini al fianco di Pezzella e Dalbert. A centrocampo Castrovilli, Benassi e Pulgar, con Badelj che è il favorito per il turno di riposo. In attacco spazio a Chiesa e Boateng, con Sottil largo a destra in caso di 3-5-2 e avanzato in caso di 4-3-3.