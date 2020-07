Le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa: Muldur in dubbio, spazio a Toljan

Dopo i due anticipi di ieri sera, di nuovo la Serie A protagonista quest'oggi con il programma della 37^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Sassuolo-Genoa, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Sono tre gli obiettivi del Sassuolo in questo finale: chiudere all'ottavo posto, far segnare il 20° gol a Caputo e far arrivare a quota 15 Domenico Berardi. De Zerbi, per questo motivo, dovrebbe fare affidamento sull'attacco che ha fatto bene a Napoli, fermato solo dal VAR. Ma andiamo con ordine. In difesa, davanti a Consigli, Toljan e Rogerio sulle corsie laterali, con Ferrari (o Magnani) al centro con Peluso. Da valutare le condizioni di Muldur, uscito malconcio dal San Paolo. A centrocampo straordinari per Locatelli, con il rientrante Bourabia al suo fianco. In attacco Berardi, Djuricic e Traoré con Caputo, tutti favoriti sulla concorrenza.

COME ARRIVA IL GENOA - Mister Davide Nicola vuole giocarsi il primo match ball per mettere in ghiaccio la salvezza. Davanti a Perin ci sarà una retroguardia formata da Goldaniga, Romero e Masiello. A centrocampo spazio a Schone in cabina di regia supportato da una parte da Lerager e dall’altra da Jagiello mentre le fasce saranno percorse da Ankersen e Criscito. In attacco ci sarà il tandem formato da Pandev e Pinamonti.