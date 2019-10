Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter: più Politano che Lautaro

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Seconda sosta dei campionati in archivio, e dopo altre due vittorie della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, è già tempo di pensare ai campionati, in particolare alla ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta di sabato, si chiude con Brescia-Fiorentina di lunedì: in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni della quarta sfida del weekend:

COME ARRIVA IL SASSUOLO: De Zerbi ha dubbi di modulo a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter. Possibile il ritorno di Marlon al centro mentre Peluso potrebbe agire sulla fascia sinistra con Muldur, in ballottaggio con Toljan, nuovamente sulla destra. Probabile il forfait di Vlad Chiriches, finito ko in Nazionale. Confermato invece, se non ci saranno sorprese, l'altro centrale Ferrari. Occhio alla possibile difesa a tre con Marlon, Ferrari e Peluso e Romagna che scalpita per strappare il posto a uno dei tre centrali. A centrocampo da valutare le condizioni dei nazionali ma potrebbe esserci spazio per Obiang, Magnanelli e Duncan in caso di difesa a 4. In avanti Boga trequartista non ha convinto: Defrel dovrebbe rientrare nei ranghi, insieme a Berardi e Caputo

COME ARRIVA L'INTER: tra infortuni e turnover (mercoledì sfida decisiva a San Siro contro il Borussia Dortmund), il tecnico interista dovrà sciogliere diversi dubbi rispetto alla formazione da schierare domenica al Mapei Stadium. Il primo, in difesa, è tra Bastoni e Godin, con il classe '99 al momento avanti. In mezzo dovrebbe essere Gagliardini a prendere il posto di Sensi (da ieri in gruppo, ma troppo importante per l'imminente impegno in Champions), ma Vecino - rientrato dalla Celeste solo in mattinata - verrà valutato. Possibilità poi per Lazaro che insidia Candreva per la fascia destra. Davanti la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Lukaku (non ancora al top) e l'ex Politano, in ballottaggio con Lautaro pronto in ogni caso a giocare dal 1' in Europa.