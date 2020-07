Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan: torna Berardi. Pioli conferma tutti

Dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio che ha chiuso la trentaquattresima giornata la Serie A è già pronta a tornare in campo per la quartultima giornata di campionato. Di seguito le probabili formazioni di Sassuolo-Milan (in programma stasera alle ore 21.45, diretta Sky):

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Roberto De Zerbi dovrà rinunciare a diversi elementi importanti, in vista della gara del Mapei Stadium. Assenti Toljan, Defrel, Romagna e Obiang oltre allo squalificato Ferrari. In porta ritorna Consigli. Tre grandi ballottaggi: Magnani-Marlon al centro della difesa per affiancare Peluso (vista l'assenza per infortunio di Chiriches), con Muldur e Kyriakopoulos a sinistra. Locatelli-Bourabia-Magnanelli: in tre per due posti a centrocampo. In avanti certo il ritorno di Berardi dopo la squalifica. Raspadori e Traoré insidiano Djuricic e Caputo, Haraslin potrebbe soffiare il posto a Boga sulla fascia sinistra.

COME ARRIVA IL MILAN - Milan a caccia della qualificazione aritmetica in Europa League. I rossoneri arrivano allo scontro diretto con il Sassuolo dopo 6 vittorie e 2 pareggi, la squadra che ha segnato di più nel post lockdown. La formazione di Pioli sarà uguale a quella vista con il Bologna, con l'unico ballottaggio tra Calabria e Conti, con il primo favorito. Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez completeranno la difesa davanti a Donnarumma, con Kessie e Bennacer in mediana e il tridente formato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic.