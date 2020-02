vedi letture

Le probabili formazioni di Sassuolo-Parma: Djuricic in vantaggio su Defrel

24^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la Coppa Italia e con un pensiero al ritorno delle coppe europee (Atalanta, Inter e Roma saranno impegnate nella prossima settimana), il campionato si riprende il suo spazio: prima gara oggi alle 15, Lecce-SPAL, e ultima lunedì sera, Milan-Torino. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 24° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Mapei Stadium (fischio d'inizio domani alle 15), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Non dovrebbero esserci grossi cambiamenti rispetto a una settimana fa nel Sassuolo, reduce da 10 punti nelle ultime 4 giornate, che affronterà il suo secondo derby consecutivo. De Zerbi, senza Chiriches, Tripaldelli e Traoré, dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Toljan, Romagna, Ferrari e Kyriakopoulos in difesa, davanti al portiere Consigli. In mezzo al campo ancora il duo formato da Obiang e Locatelli. Con Traoré ko, sulla trequarti è ballottaggio Djuricic-Defrel con il primo in vantaggio sul secondo. Sicuri di una maglia da titolare Berardi, Boga e Ciccio Caputo. In panchina Marlon.

COME ARRIVA IL PARMA - Non c’è pace per il Parma, che durante l’allenamento di ieri ha perso ancora una volta delle pedine fondamentali per infortunio. Si è fermato Juraj Kucka, uno dei più in forma in casa ducale: difficile che lo slovacco possa scendere in campo domenica. Se in porta Colombi va verso la terza gara da titolare consecutiva, anche la difesa è quella titolare, con Darmian, anche lui acciaccato, che stringe i denti e si unisce ai compagni Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo c’è qualche ballottaggio: con l’infortunio di Kucka, dovrebbe essere Kurtic a giocare nel tridente avanzato, lasciando libera una maglia in mediana. Pronto dunque Alberto Grassi, che dovrebbe giocare sul centrodestra, con Brugman in regia e Hernani mezzala sinistra. Davanti, difficile ipotizzare un rientro dal primo minuto di Gervinho, sì reintegrato ma con una decina di allenamenti più leggeri in corpo. Più probabile vedere Kurtic adattato, con Caprari e Andreas Cornelius a completare il tridente.