Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma: Cristante a centrocampo

22^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finito il mercato, è già tempo di Serie A e di probabili formazioni: con qualche piccola modifica dovuta alle trattative, le venti squadre di massima divisione da ora fino a giugno penseranno solo ed esclusivamente al campo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 22° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Mapei Stadium di domani sera, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Chiriches, Marlon, Tripaldelli non saranno della partita causa infortunio. Alfred Duncan è andato alla Fiorentina, mentre recuperano Ferrari, Traoré e Defrel. Assente per squalifica Peluso, espulso con la Samp. Nel 4-2-3-1 neroverde, spazio dunque a Consigli in porta. A destra Toljan mentre a sinistra dovrebbe esserci spazio per Rogerio. Al centro sicuro del posto Romagna con Ferrari e il greco Kyriakopoulos a sinistra. L'alternativa è Obiang al centro della difesa con Magnanelli al centrocampo al fianco di Locatelli, altrimenti ancora panchina per il capitano. In avanti poche scelte per mister De Zerbi: dovrebbe esserci spazio per Berardi a destra con Djuricic trequartista e gli intoccabili Boga e Caputo a completare il reparto offensivo.

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca dovrebbe confermare quasi in blocco la formazione scesa in campo nel derby. L’unico dubbio è legato a Kolarov, ma per il momento Spinazzola è in vantaggio per la fascia sinistra, con Santon titolare a destra. Per il resto tutto confermato con Pau Lopez in porta e coppia di centrali composta da Mancini e Smalling. In mediana largo a Veretout e Cristante. Sulla trequarti Under, Pellegrini e Kluivert, mentre in attacco andrà Dzeko.