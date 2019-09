Le probabili formazioni di Sassuolo-SPAL: anche Marlon va ko

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'antipasto di Cagliari, il quarto turno di Serie A entra nel vivo quest'oggi, con ben tre anticipi, tra cui il gustoso Derby della Madonnina di stasera. Prima però tocca a Udinese-Brescia e Juventus-Hellas, due scontri che diranno molto sull'inizio di stagione delle quattro formazioni, e domani, tutto il resto del programma. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI SASSUOLO: anche Marlon ko, come ha rivelato De Zerbi in conferenza stampa quest'oggi. Nemmeno Djuricic recupera, quindi confermato il ritorno di Magnanelli ma dalla panchina. Out anche Bourabia. Ballottaggio tra Toljan-Muldur ma potrebbero giocare anche tutti e due, mentre Ferrari dovrebbe avere la meglio su Peluso nella difesa a quattro.

Segui live e in esclusiva la partita Sassuolo-Spal su DAZN. CLICCA QUI e attiva il tuo mese gratis entro il 6/10/2019

QUI SPAL: la squadra che affronterà il Sassuolo rispecchierà all’incirca quella scesa in campo nel primo tempo contro la Lazio. Solito 3-5-2 per i ferraresi, con Sala che potrebbe prendere il posto a Reca. In difesa più Tomovic che Felipe, mentre a centrocampo Murgia dovrebbe vincere il ballottaggio con Valoti. Davanti ancora Petagna al fianco di Di Francesco, mentre D'Alessandro sarà il laterale di destra del centrocampo a cinque.