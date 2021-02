Le probabili formazioni di Sassuolo-Spezia: Berardi al rientro, ma dovrebbe partire dalla panchina

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime dai campi di Sassuolo-Spezia raccolte dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Spezia - Sabato, ore 20.45, Mapei Stadium

▪ Arbitra Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata

▪ Classifica: Sassuolo 31 punti, Spezia 18 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Squalificato Maxime Lopez, De Zerbi attende segnali positivi da Chiriches e Berardi, assenti a Cagliari, mentre Bourabia e Romagna saranno ancora out. Il tecnico neroverde dovrebbe puntare sul consueto 4-2-3-1 con Consigli in porta; Muldur e Rogerio avanti su Toljan e Kyriakopoulos, con Chiriches (o Marlon) al fianco di Ferrari. In mezzo al campo dovrebbe essere confermata la coppia Obiang-Locatelli. Tanti dubbi in avanti e non sono da escludere delle sorprese come il ritorno di Berardi dal 1' minuto e la staffetta Defrel-Caputo. Ad ora possibile un attacco con Traoré, Djuricic, Boga alle spalle di Caputo ma i rientranti scalpitano.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese, lo Spezia si appresta ad affrontare il Sassuolo cercando di lasciare fuori dal campo le vicende societarie. Mister Italiano non avrà a disposizione gli squalificati Pobega e Saponara con alcuni dubbi legati all’abbondanza specie in mezzo al campo. In difesa davanti a Provedel ci saranno Vignali e Bastoni sulle corsie mentre al centro Erlic dovrebbe far coppia con Terzi. In cabina di regia dovrebbe esserci sempre Agoumé, in ballottaggio con Ricci, con Estevez e Maggiore mezzali. In attacco invece Galabinov sarà innescato da Farias e Gyasi.