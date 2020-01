Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino: torna Berardi. C'è Verdi

20^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Tanto mercato ma anche campo in questa settimana che porta alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A: esauriti gli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di pensare alla lotta Scudetto e in generale al campionato, con tutte le venti squadre a caccia dei propri obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 20° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Sassuolo-Torino, sfida delle 18 di oggi, che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Sassuolo con la solita e lunga lista di infortunati (Chiriches, Defrel, Marlon, Duncan) alla quale si è aggiunto anche Ferrari, annunciato dallo stesso De Zerbi in conferenza stampa. Scelte quasi obbligate quindi, con Consigli in porta; Toljan, Romagna, Peluso e Kyriakopoulos in difesa; il rientrante Locatelli in mezzo al campo con uno tra Obiang e Magnanelli a completare il reparto (l'ex West Ham è in leggero vantaggio), mentre in avanti, ottenuto lo scontro per Berardi ci saranno Traoré, Boga e lo stesso attaccante di Cariati Marina con Caputo punta centrale.

COME ARRIVA IL TORINO - Scampata l’esclusione, non la multa: perché Simone Verdi, dopo che contro il Bologna era rientrato negli spogliatoi invece di accomodarsi in panchina facendo infuriare il suo tecnico Walter Mazzarri, ha dovuto pagare un’ammenda. E ora, nonostante tutto, vede una maglia da titolare in vista di Reggio Emilia: alle sue spalle scalpitano i giovani Edera e Millico, ma non dovrebbero esserci sorprese per completare il tridente con gli intoccabili Belotti e Berenguer, Zaza infatti ancora non è al top dopo i fastidi muscolari. Poi bisognerà capire le condizioni di Djidji, con Bremer prima scelta per sostituirlo, e risolvere le sfide Aina-Laxalt e Meité-Lukic per una mediana nella quale non ci sarà ancora Baselli, in netto miglioramento ma pronto soltanto per l’Atalanta, e che sarà completata da De Silvestri e Rincon.