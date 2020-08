Le probabili formazioni di Sassuolo-Udinese: De Zerbi lancia Raspadori dal primo minuto

La Serie A 2019/20 è finalmente giunta al termine. Via alle ultime dieci gare della stagione, che non ha ancora regalato tutti i verdetti: dopo lo scudetto, vanno assegnati i tre posti dietro la Juventus e soprattutto il terzultimo posto della classifica, che vale la retrocessione in Serie B. Di seguito le ultime di formazione di Sassuolo-Udinese, sfida del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi non intende concedere sconti e chiederà un ultimo sforzo ai suoi ragazzi per chiudere all'8° posto. Da valutare le condizioni di Boga, non convocato con il Genoa, potrebbe recuperare almeno per la panchina, e quelle di Muldur, presente in panchina contro i rossoblù ma non al 100%. Assenti invece Chiriches, Defrel, Romagna. In porta potrebbe esserci spazio per Pegolo, sempre uno dei migliori quando chiamato in causa. In difesa Toljan e Rogerio sulle corsie laterali, al centro potrebbe esserci il ritorno di Peluso con la conferma di Marlon. In mezzo al campo l'indomabile Locatelli con capitan Magnanelli, pronto alla 499esima presenza con i neroverdi. In avanti possibile chance dal 1' per Raspadori e forse anche per Haraslin con Djuricic e Caputo a rischio.

COME ARRIVA L'UDINESE - Metabolizzata la sconfitta indolore contro il Lecce, l'Udinese si appresta a chiudere il suo campionato per poter iniziare subito i discorsi inerenti la prossima stagione. Non ci saranno grosse novità rispetto alla squadra vista mercoledì. Davanti a Musso De Maio se la gioca con Becao ed Ekong, mentre a sinistra Samir ha dimostrato di poter reggere novanta minuti. Sulla corsia di destra rientra Larsen, a sinistra Sema è inamovibile. In mezzo Fofana con De Paul e Walace in cabina di regia, l'unico ballottaggio riguarda Zeegelaar, RoD può sempre partire dalla panchina, in quel caso Ken Sema andrebbe a fare la mezzala. Davanti Nestorovski insidia Okaka, uscito un po' acciaccato dalla sfida con il Lecce. Anche Lasagna non è al meglio, la coppia d'attacco dunque sarà decisa più dallo staff medico che da Gotti.