Le probabili formazioni di SPAL-Bologna: Bonifazi subito in campo

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Mercato e Coppa Italia, ma anche tanto tanto campionato: la seconda giornata del girone di ritorno è iniziata ieri con Brescia-Milan. Con un orecchio al mercato (e al clamoroso colpo Eriksen per l'Inter che si avvicina ora dopo ora), le squadre dovranno trovare le giusta concentrazione per conquistare tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara di questo pomeriggio tra SPAL e Bologna, che potrete seguire televisivamente su Sky e sul web grazie al LIVE di TMW:

COME ARRIVA LA SPAL - Una SPAL fortemente rivitalizzata dal colpaccio di Bergamo affronta il Bologna, in quello che è il derby più sentito dai biancazzurri. In ottica formazione, Leonardo Semplici dovrebbe mantenere gli undici che hanno sconfitto gli orobici. In porta Berisha, mentre in difesa Cionek, Vicari e Igor, con quest’ultimo favorito su Tomovic. A centrocampo Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti e Reca. In attacco Petagna e Di Francesco.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Bologna in emergenza in difesa per il derby contro la SPAL. Scelte obbligate per Mihajlovic viste le assenze: davanti a Skorupski giostreranno Tomiyasu, Paz, Danilo e Mbaye. In mezzo al campo Poli favorito su Dominguez con Schouten verso la conferma. Sulla trequarti sicuri Orsolini e Soriano; al posto di Sansone squalificato potrebbe giocare Barrow con Palacio centravanti. L’alternativa a sinistra è Svanberg.