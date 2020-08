Le probabili formazioni di SPAL-Fiorentina: Ribery torna titolare nel tridente viola

La Serie A 2019/20 è finalmente giunta al termine. Via alle ultime dieci gare della stagione, che non ha ancora regalato tutti i verdetti: dopo lo scudetto, vanno assegnati i tre posti dietro la Juventus e soprattutto il terzultimo posto della classifica, che vale la retrocessione in Serie B. Di seguito le ultime di formazione di SPAL-Fiorentina, sfida clou del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA LA SPAL - Il momento dei saluti e degli arrivederci è arrivato. Dopo tre anni consecutivi nel calcio che conta, la SPAL giocherà la sua ultima partita in Serie A e lo farà contro la Fiorentina. Per l’occasione, Di Biagio dovrebbe optare per il solito 4-4-2 con Letica in porta e una difesa composta da Cionek, Vicari, Bonifazi e Felipe. A centrocampo poi spazio a D’Alessandro con Missiroli, Dabo e Strefezzaa, mentre in attacco ci saranno Di Francesco e Petagna. Da valutare ancora le condizioni di Valdifiori, Fares e Valoti, usciti stanchi e acciaccati dalla sfida con l’Hellas Verona.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Ultimo atto della stagione per un Iachini appena confermato, pensa a variare qualcosa ma punta comunque alla massima posta. Tra i pali ancora una volta Terracciano, davanti a lui verso un posto l'ex Igor, che può far riposare Caceres affiancando Pezzella e Milenkovic. Sulle fasce a sinistra Dalbert favorito, così come Lirola sull'altro lato. Non dovrebbe esserci proprio Castrovilli, operato al naso e sostituito da Duncan, in tandem con uno tra Pulgar e Badelj: occhio alla possibile ultima del croato. Davanti il tridente con il rientrante Ribery che affiancherà Chiesa e uno tra Cutrone e Kouame. Più l'ex Milan.