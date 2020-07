Le probabili formazioni di SPAL-Inter: Lukaku al massimo in panchina. Eriksen scalpita

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di SPAL-Inter (in programma domani alle ore 21.45, diretta DAZN):

COME ARRIVA LA SPAL - Una SPAL senza più speranze e di salvezza e ormai svuotata di qualsiasi stimolo affronterà la gara contro l’Inter con l’unico obiettivo di evitare l’ultimo posto in classifica. Per la sfida ai nerazzurri di Conte, Di Biagio andrà verso lo schieramento del solito 4-4-2 con Letica tra i pali e una difesa a quattro che sarà composta da Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca. A centrocampo spazio a D’Alessandro insieme a Valdifiori, Murgia e Strefezza. Davanti infine sarà confermato Petagna, che dovrebbe fare coppia con Cerri.

COME ARRIVA L'INTER - Secondo posto raggiunto e adesso va difeso. L'Inter si presenta a Ferrara senza i soliti Sensi e Vecino. In dubbio Lukaku e Barella che al massimo andranno in panchina. Domenica c'è la Roma e Conte non li rischierà, a meno che la gara contro la SPAL dovesse a un certo punto mettersi male per i nerazzurri. Ballottaggi de Vrij-Ranocchia e Biraghi-Young con i primi in vantaggio sui secondi. Eriksen scalpita per tornare in campo dal primo minuto. Davanti ad Handanovic completeranno il pacchetto arretrato Bastoni e Skriniar, in mediana spazio alla coppia Brozovic-Gagliardini, mentre in attacco confermati Sanchez e Lautaro Martinez.