Le probabili formazioni di SPAL-Lecce: ancora Di Francesco di punta

Prime quattro gare di Serie A già alle spalle, è tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: le sfide Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus apriranno la quinta giornata, poi spazio a ben sette gare serali domani e al posticipo del giovedì tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA LA SPAL: a due giorni dalla sfida casalinga con il Lecce, ragionando in ottica formazione, mister Semplici deve fare i conti con diversi problemi, a partire dalla sospetta rottura del crociato di D’Alessandro. Al posto dell’esterno destro infatti, con tutta probabilità, giocherà Sala. Possibile turn-over in difesa con uno tra Igor e Felipe che potrebbe partire titolare. A centrocampo Valoti e Valdifiori scalpitano per una maglia dal primo minuto, così come davanti potrebbe essere l’occasione per vedere Jankovic o Moncini, anche se Di Francesco e Petagna sembrano essere ancora i favoriti nell’undici iniziale.

COME ARRIVA IL LECCE: Liverani conferma il 4-3-3 con il solito ballottaggio Benzar-Rispoli sulla destra e con Lucioni, Rossettini e Calderoni a completare il reparto. A centrocampo Petriccione (favorito) e Tabanelli in lotta per una maglia accanto a Tachtsidis e Majer. In attacco, infine, tridente Falco-Babacar-Mancosu, con l'ex Sassuolo e Cagliari che salta la partita per l'infortunio di cui ha parlato oggi Liverani in conferenza stampa.