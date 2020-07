Le probabili formazioni di SPAL-Roma: Zaniolo c'è, ma parte dalla panchina

vedi letture

Dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio che ha chiuso la trentaquattresima giornata la Serie A è già tornata in campo in campo per la quartultima giornata di campionato con gli anticipi di Bergamo e Reggio Emilia, ma oggi ci sarà il grosso del programma. Di seguito le probabili formazioni di SPAL-Roma (in programma oggi alle ore 21.45, diretta DAZN):

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo la retrocessione aritmetica in Serie B, guadagnata sul campo del Brescia, una SPAL senza più stimoli e reali obiettivi si prepara ad affrontare la partita contro la Roma e a salutare la Serie A. Al cospetto dei giallorossi di Paulo Fonseca, Di Biagio sceglierà di schierare in campo il solito 4-4-2 con interpreti diversi rispetto all’ultima sconfitta con lombardi. In porta confermato Letica, mentre in difesa spazio al ritorno da titolare di Sala, con Bonifazi, Felipe e Reca. A centrocampo ci saranno poi D’Alessandro, Valdifiori, Dabo e Strefezza. Infine, possibile che si possa rivedere Di Francesco dal primo minuto in coppia con Petagna, a completare il reparto offensivo. Berisha e Fares non dovrebbero essere tra i convocati, ma si attendono le conferme dello staff tecnico nelle prossime ore.

COME ARRIVA LA ROMA - La Roma va a caccia del quinto risultato utile consecutivo. Dopo il pari con l'Inter arriva la Spal già retrocessa e Fonseca pensa al ritorno di Smalling al centro della difesa con Mancini e Kolarov. Out Ibanez per un affaticamento muscolare. A centrocampo Zappacosta potrebbe partire dal primo minuto al posto di Bruno Peres con Spinazzola a sinistra e la coppia Cristante-Veretout al centro. Qualche dubbio anche in attacco con Dzeko che potrebbe riposare, pronto Kalinic. Sulla trequarti Mkhitaryan è sicuro del posto, ma lo stesso non può dire Pellegrini che potrebbe essere scavalcato da Carles Perez.