Le probabili formazioni di SPAL-Sassuolo: dubbio Djuricic-Traorè

23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il recupero di Lazio-Verona, le squadre di Serie A ripartono tutte alla pari, finalmente, per la 23^ giornata di campionato. Archiviato il mercato invernale e con le coppe che fanno capolino, per le venti formazioni di massima serie d'ora in avanti spazio e concentrazione solo sul campo, alla ricerca dei prossimi tre punti. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Paolo Mazza di sabato pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA LA SPAL - Partita da ultima spiaggia per la SPAL, che poi sarà attesa dallo scontro diretto con il Lecce. In porta, Semplici confermerà Berisha con la difesa a tre che vedrà schierati Felipe, Vicari e Bonifazi, ma non è da escludere l’utilizzo di Zukanovic, che a Roma non ha fatto male. A centrocampo ci sarà Strefezza con Castro, Missiroli, Valoti e Reca. Davanti spazio al ritorno di Petagna, che contro la Lazio era squalificato, in coppia con Di Francesco. Ancora out Cerri, che dovrebbe ritornare tra i convocati tra un paio di settimane.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Consueto 4-2-3-1 per il Sassuolo di De Zerbi, reduce dal miglior momento della stagione: 7 punti in 3 partite e la voglia di conquistare, per la prima volta in campionato, due vittorie consecutive. Assenti i soliti Chiriches, Marlon e Tripaldelli. Davanti a Consigli, saranno Toljan e Kyriakopoulos a presidiare le corsie laterali, con Romagna e Ferrari in vantaggio su Peluso per due maglie al centro della difesa. Obiang e Locatelli non si toccano, in avanti ballottaggio Djuricic-Traoré (da capire le condizioni del primo che ieri si è allenato a parte) con Berardi, Boga e Caputo a completare il reparto offensivo.