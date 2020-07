Le probabili formazioni di SPAL-Torino: Petagna titolare, Longo conferma

Dopo le gare di ieri, Serie A nuovamente in campo quest'oggi col programma della 36^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di SPAL-Torino, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA LA SPAL - Salvare la dignità, o almeno ciò che ne è rimasto. Dopo la sconfitta tennistica per 1 a 6 contro la Roma, la SPAL torna in campo e lo farà contro il Torino del grande ex Davide Vagnati, a caccia di punti vitali per chiudere i discorsi salvezza. La formazione che Di Biagio schiererà contro i granata di Longo vedrà il consueto 4-4-2 con Letica tra i pali e una linea difensiva composta da Cionek, Vicari, Salamon in vantaggio su Tomovic e Reca. Out Sala così come lo squalificato Bonifazi. A centrocampo poi spazio a D’Alessandro, Missiroli, Valdifiori e Strefezza. Davanti torna Petagna dal primo minuto insieme a Di Francesco. Dovrebbe recuperare Floccari, mentre Cerri resta out.

COME ARRIVA IL TORINO - Tornano Izzo e Lukic, ancora fuori De Silvestri: questo il bilancio dell'infermeria del Torino, che a Ferrara contro la Spal cercherà l'ultimo scatto per la salvezza. Il tecnico Moreno Longo sembra intenzionato a confermare gli undici che hanno pareggiato contro il Verona: davanti il tridente Verdi-Zaza-Belotti, in mediana solito ballottaggio Rincon-Lukic, sulle fasce scelte obbligate Ansaldi-Aina con il giovane Singo unica alternativa rimasta. Lyanco si gioca un posto con Izzo al fianco di Nkoulou e Bremer, in porta come sempre Sirigu, che resta nell'elenco dei diffidati.