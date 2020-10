Le probabili formazioni di Spezia-Fiorentina: Piccoli insidia i titolari per un posto davanti

Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, che non hanno certo aiutato a superare l'emergenza Covid-19, il pensiero torna solo sulle competizioni dei club, con le scelte dei tecnici impegnati in Europa che verranno forzatamente condizionate dall'esordio in Champions/Europa League. Ma prima, c'è il quarto weekend di Serie A: di seguito le ultime in arrivo dagli inviati di Spezia e Fiorentina, che si sfideranno domenica alle ore 15:

COME ARRIVA LO SPEZIA - Vincenzo Italiano ritrova Terzi al centro della difesa ma il problema è legato agli eterni dove mancheranno sia Ramos che Marchizza. In porta ci sarà Rafael con Ferrer a destra, il capitano aquilotto al fianco di uno fra Chabot e Erlic e Sala che potrebbe traslare a sinistra. A centrocampo il ballottaggio è fra Bartolomei e Pobega mentre Matteo Ricci e Maggiore completeranno il reparto. In attacco potrebbe scoccare già l’ora del ritorno di Nzola, ma attenzione a Piccoli in rete con l’Entella in amichevole, al centro del tridente con Verde e Gyasi esterni.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Archiviata la sosta, Iachini può contare su almeno un paio di recuperi. In vista dello Spezia, infatti, l'allenatore viola ritroverà il capitano Pezzella al centro della difesa, a far reparto con Milenkovic e Caceres davanti al portiere Dragowski. A destra, partito Chiesa, dovrebbe toccare a Lirola per il debutto stagionale da titolare, con Callejon che ancora non sembra pronto: Biraghi sul lato opposto, mentre al centro, nonostante Pulgar stia meglio, dovrebbe toccare ancora a Bonaventura e Castrovilli (quest'ultimo un po' in dubbio, e nel caso è pronto Duncan) assieme al play Amrabat. Davanti ottimi segnali da Ribery, che dovrebbe tornare titolare e far coppia con uno tra Kouame e Vlahovic. Favorito il primo.