Le probabili formazioni di Spezia-Juventus: Verde sfida Agudelo per un posto a destra

vedi letture

Dopo un'altra settimana di coppe, con bilancio agrodolce per le squadre italiane impegnate in Europa e quasi unanimemente positivo per le squadre di Serie A impegnate in Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare al campionato. Distribuite in tre giorni ci sono le dieci partite del sesto turno di Serie A, il penultimo prima della sosta di novembre. Di seguito tutte le probabili formazioni di Spezia-Juventus, raccolte dai nostri inviati.

▪ Spezia-Juventus - Domenica, ore 15.00 all'Orogel Stadium (Cesena), 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Rosario Abisso della sezione di Palermo

▪ Classifica: Spezia 5 punti, Juventus 9 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LO SPEZIA - Una buona notizia per Vincenzo Italiano e una cattiva. Il tecnico degli Aquilotti ha avuto a disposizione Maggiore, risultato negativo al tampone martedì scorso ma il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina. Fra gli assenti nel match contro la Juventus ci sarà Sala, fermato da un problema all’adduttore. In porta spazio a Provedel con Ferrer e Bastoni ad agire sulle corsie laterali mentre al centro dovrebbe essere confermata la coppia formata da Cabot e Terzi. A centrocampo, ci sarà Matteo Ricci con Bartolomei e Pobega ad agire da mezzali. In attacco spazio ci sarà Nzola con Gyasi ad agire sulla sinistra mentre a destra ballottaggio Agudelo-Verde.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Andrea Pirlo ritrova Giorgio Chiellini dopo il problema alla coscia destra rimediato nella trasferta di Kiev e Cristiano Ronaldo, finalmente guarito dal Covid-19. Il capitano bianconero è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della difesa per far rifiatare Leonardo Bonucci dopo la forzatura contro il Barcellona. Al suo fianco Demiral con Cuadrado e Danilo sugli esterni davanti a uno fra Szczesny e Buffon. In mezzo al campo tornano le geometrie di Arthur con Rabiot; sugli esterni Kulusevski a destra e Chiesa a sinistra. Toccherà ancora ad Álvaro Morata guidare l’attacco con possibile turno di riposo per Paulo Dybala, dopo i 220 minuti giocati in otto giorni, e il rientro da titolare di Ramsey. Capitolo CR7... dopo 19 giorni di allenamento individuale dovrebbe andare in panchina, ma con lui non si sa mai.