Le probabili formazioni di Torino-Atalanta: no Millico, ancora Verdi

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Mercato e Coppa Italia, ma anche tanto tanto campionato: la seconda giornata del girone di ritorno è iniziata ieri, con la sfida tra Brescia e Milan. Con un orecchio al mercato (e al clamoroso colpo Eriksen per l'Inter che si avvicina ora dopo ora), le squadre dovranno trovare le giusta concentrazione per conquistare tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara di stasera tra Torino e Atalanta, che potrete seguire televisivamente su DAZN e sul web grazie al LIVE di TMW:

COME ARRIVA IL TORINO - Chi tra Bremer e Djidji insieme a Izzo e Nkoulou? Di fatto è questo l'unico dubbio da sciogliere per Walter Mazzarri in vista della sfida contro l'Atalanta. Il franco-ivoriano parte leggermente in vantaggio, ma è un ballottaggio destinato a durare fino a poche ore dall'inizio della partita. Per il resto, le scelte sono obbligate: sugli esterni mancheranno l'infortunato Ansaldi e lo squalificato Aina, in mezzo si è fatto male nuovamente Baselli e Rincon è costretto allo stop per un turno. Lukic-Meité e De Silvestri-Laxalt, Mazzarri non ha alternative. Davanti si va verso la conferma del tridente Verdi-Belotti-Berenguer, con Zaza ancora fermo ai box e Iago in odore di partenza.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Rientrata l'emergenza esterni, Gasperini ha qualche dubbio in difesa. Davanti a Gollini spazio a Toloi, Palomino e uno tra Caldara e Djimsiti, anche se l'ex Milan sembra essere favorito. Hateboer prenderà il posto di Castagne, ancora alle prese con i problemi fisici, mentre De Roon, Freuler e Gosens andranno a completare il centrocampo. Pasalic è il candidato numero per iniziare dalla panchina, anche se il tutto dipenderà dalle condizioni di Gomez: con il Papu fuori il croato andrebbe a supporto di Ilicic e Zapata.