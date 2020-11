Le probabili formazioni di Torino-Crotone: ballottaggio Verdi-Bonazzoli per Giampaolo

Torino-Crotone (domenica 8 novembre ore 15)

Stadio: Grande Torino

Arbitro: Francesco Fourneau

COME ARRIVA IL TORINO - Dopo la prima vittoria in campionato sulla panchina granata, Marco Giampaolo cerca conferme contro il Crotone: in attacco sono intoccabili Belotti e Lukic, sfida Verdi-Bonazzoli per il terzo posto nel reparto offensivo. Meité può tornare dal primo minuto in mediana insieme a Rincon e Linetty, qualche ballottaggio anche in difesa: Singo e Murru hanno fatto bene a Genova, ma sembrano in vantaggio su Vojvoda e Rodriguez. Nkoulou verso un'altra esclusione, la coppia Bremer-Lyanco ha superato la prova Genoa e va verso la conferma.

COME ARRIVA IL CROTONE - Per la gara con il Torino Stroppa dovrebbe confermare il terzetto di difesa formato da Marrone in mezzo con Luperto a sinistra e Magallan in mezzo. A centrocampo rientra dalla squalificantesi Cigarini, al fianco del quale agiranno Benali e uno tra Vulic e Zanellato, con il primo in vantaggio nel ballottaggio. Sugli esterni Reca e Pedro Pereira, in attacco Simy-Messias.