Le probabili formazioni di Torino-Genoa: rientro per Zaza. Nicola punta su Pandev

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Torino-Genoa (in programma giovedì 16 alle ore 19.30, diretta Sky):

COME ARRIVA IL TORINO - Dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter, il Torino e Moreno Longo si giocano una enorme fetta di salvezza giovedì sera: al Grande Torino arriva il Genoa, è uno scontro diretto per non retrocedere. Zaza torna dalla squalifica, può far parte del tridente insieme a Verdi e Belotti, anche se scalpita Berenguer. In mediana soliti ballottaggi Lukic-Meité e Ansaldi-De Silvestri, in difesa è in vantaggio Bremer su Lyanco per completare il reparto con Izzo e Nkoulou. Non ci sono squalificati, l'unico indisponibile resta Baselli.

COME ARRIVA IL GENOA - Seconda sfida salvezza per il Genoa che si presenta all'Olimpico-Grande Torino forte del successo interno contro la SPAL. Davide Nicola dovrebbe confermare il pacchetto difensivo a quattro con Biraschi, Goldaniga, Soumaoro - favorito su Zapata - e Masiello a protezione della porta di Perin. In mezzo al campo possibile inserimento di Barreca a sinistra con Cassata a destra mentre al centro Schone dovrebbe far coppia con Behrami. In attacco potrebbe essere concessa una chance all'ex di turno Iago Falque al fianco dell'inossidabile Pandev.