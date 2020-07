Le probabili formazioni di Torino-Hellas Verona: scelte obbligate in difesa per Juric

Serie A di nuovo in campo stasera con le gare in programma per la 35^ giornata. Di seguito le probabili formazioni di Torino-Hellas Verona (in programma oggi alle ore 21.45, diretta Sky):

COME ARRIVA IL TORINO - Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Torino è nuovamente chiamato al riscatto: affronterà il Verona, in casa però i ragazzi di Moreno Longo sono reduci da tre vittorie nelle ultime quattro. Il tecnico non avrà a disposizione Izzo e Lukic, il primo per infortunio e il secondo per squalifica, oltre al lungodegente Baselli, e le condizioni di Lyanco sono da valutare, uscito acciaccato da Firenze. Il brasiliano dovrebbe comunque farcela a comporre il terzetto arretrato insieme a Nkoulou e Bremer, in mediana coppia obbligata Meite-Rincon. Sugli esterni dovrebbero esserci De Silvestri e Ansaldi, davanti solito tridente Verdi-Zaza-Belotti anche se scalpitano Edera e Berenguer.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Dopo lo spezzone contro l'Atalanta, potrebbe tornare titolare Fabio Borini. Diverse le soluzioni in attacco: contro la "Dea" ha convinto Salcedo, in lizza per una maglia, al pari di Di Carmine, Pessina e Zaccagni, con quest'ultimo che potrebbe essere tenuto a riposo. Con la squalifica di Amrabat avanza Emmanuel Badu, che dovrebbe fare coppia in mediana con Miguel Veloso. Faraoni e Lazovic sugli esterni, scelte obbligate in difesa, dove giocheranno Rrahmani, Gunter ed Empereur.