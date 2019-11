Le probabili formazioni di Torino-Juve: Sarri con Bonucci-De Ligt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il turno infrasettimanale, Serie A di nuovo in campo per l'undicesima giornata del campionato che si apre quest'oggi per finire lunedì 4. Di seguito le probabili formazioni di Torino-Juventus (diretta tv sabato 2 su DAZN a partire dalle 20.45) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL TORINO - Il Torino si gioca un derby delicatissimo senza due pedine fondamentali: Nkoulou è squalificato, Rincon ha un fastidio muscolare, con Mazzarri che deve quindi inventarsi qualcosa. È ballottaggio Djidji-Bremer per affiancare Izzo e Lyanco in difesa, sempre che lo stesso Mazzarri non decida di optare per una linea a quattro. Sulle fasce De Silvestri e Ansaldi, in mediana scelte obbligate con Baselli, Meité e Lukic. L'altro grande dubbio è il partner d'attacco di Belotti: Zaza e Verdi (Iago Falque è out) si giocano il posto da titolare al fianco del Gallo (Zaza è comunque in vantaggio).

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Il dubbio maggiore di Sarri, a margine del derby della Mole, è legato a Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco lavora ancora a parte, a differenza di Higuain che è già rientrato in gruppo. Per adesso vince la linea cautelativa, con Bentancur in campo da regista di centrocampo. In porta dovrebbe rientrare Szczesny; in difesa, con Bonucci e De Ligt, potrebbe agire sulle fasce Cuadrado e De Sciglio. In mezzo, oltre a Bentancur, Emre Can e Matuidi. In avanti ipotesi tridente Higuain al momento appare favorito su Dybala per far coppia con Ronaldo, con Bernardeschi alle spalle.