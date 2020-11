Le probabili formazioni di Torino-Lazio: Immobile va in panchina, esordio per Muriqi

Di seguito le probabili formazioni di Torino-Lazio, raccolte dai nostri inviati:

▪ Torino-Lazio - Domenica, ore 15.00 al Grande Torino, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova

▪ Classifica: Torino 1 punto, Lazio 7 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL TORINO - A Reggio Emilia aveva avuto risposte confortanti dai suoi, così Marco Giampaolo pensa di riproporre gran parte dell'undici che ha pareggiato contro il Sassuolo. Dopo il turnover di Coppa Italia, Sirigu tornerà in porta e Belotti sarà il punto di riferimento offensivo: insieme al Gallo, favoritissimi Verdi e Lukic. Linetty è recuperato e completerà la mediana con Meité e Rincon, dietro ci sono Bremer, Nkoulou e Lyanco che si giocano due posti. Sulle fasce, Vojvoda e Rodriguez sono in vantaggio su Singo e Murru.

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi ritrova sei elementi e si presenta alla sfida col Torino con la metà degli indisponibili di Bruges. I positivi non sono stati comunicati, ma si possono riscontrare negli assenti alla rifinitura, ovvero Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson, considerando che Vavro, Lulic ed Escalante sono out per infortunio. In difesa torna Luiz Felipe, accanto a Hoedt e Acerbi. Sulla destra viene adattato Akpa Akpro, mentre Fares fa il laterale a sinistra: in mezzo Parolo con Milinkovic. Davanti esordio per Muriqi, con Pereira e Correa alle sue spalle: solo panchina per Immobile. Recuperato anche Strakosha, il titolare sarà comunque Reina.