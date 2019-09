Le probabili formazioni di Torino-Milan: c'è Leao. Berenguer più di Verdi

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La 5^ giornata di Serie A, e primo turno infrasettimanale della stagione, va in archivio con il posticipo serale del giovedì, una sfida molto intrigante che potrà misurare le ambizioni di Torino e Milan in questo campionato. Di seguito le ultime di formazione, grazie al contributo dei nostri inviati.

COME ARRIVA IL TORINO - Qualche dubbio dell'ultim'ora per Mazzarri, soprattutto su chi andrà a comporre il reparto offensivo. Sicuro di un posto da titolare Belotti, dovrebbe affiancarlo Zaza dal 1', con Berenguer che appare più quotato rispetto all'ex di serata Verdi per partire alle spalle dei due. Un altro ex rossonero, Laxalt, favorito su Aina per una maglia da titolare a sinistra.

COME ARRIVA IL MILAN - Giampaolo deve ricostruire la manovra, oltre che il morale, dopo il derby perso. Una delle poche note positive, Leao, è fortemente indiziato per trovare un posto nel tridente rossonero, andando ad affiancare Piatek e Suso. Rientra Calabria a destra, sulla fascia opposta potrebbe essere tempo per la prima da titolare di Theo Hernandez. In mediana Biglia ancora una volta favorito su Bennacer. Così come Kessié su Krunic.