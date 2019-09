Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Prime quattro gare di Serie A già alle spalle, è tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: le sfide Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus apriranno la quinta giornata, poi spazio a ben sette gare serali domani e al posticipo del giovedì tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA IL TORINO: il rientro più importante sarà quello di Nicolas Nkoulou, che tornerà nell'elenco dei convocati: lo ha preannunciato lo stesso Mazzarri, è in ballottaggio con Bremer e Djidji per il posto da centrale. Lukic continua ad allenarsi a parte e quindi toccherà ancora a Baselli-Meitè-Rincon in mezzo, davanti Verdi cerca una chance dal primo minuto: il duello è con Zaza, al momento favorito, e Berenguer.

COME ARRIVA IL MILAN: torna Calabria dal primo minuto, con Musacchio, Romagnoli ed Hernandez (esordio al primo minuto) a completare il quartetto difensivo. Dubbio tra Kessie e Krunic in mezzo, mentre Bennacer e Calhanoglu saranno gli altri interpreti del centrocampo. Poche novità in attacco: Piatek sarà supportato da Leao e Suso nell'ipotetico tridente rossonero. In porta ancora Donnarumma.