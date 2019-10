Le probabili formazioni di Torino-Napoli: Luperto con Manolas

7^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il primo turno infrasettimanale, incassati i risultati europei, focus che si sposta tutto sul settimo turno di Serie A: tris di anticipi del sabato, poi sette gare di domenica, con il gran finale di San Siro. Alle 20.45 fa visita alla capolista, l'Inter di Conte, la plurititolata Juventus di Sarri, ansiosa di tornare a guardare tutti dall'alto. Di seguito le ultime di formazione raccolte dagli inviati di TMW sui campi di Serie A:

COME ARRIVA IL TORINO - Walter Mazzarri deve nuovamente ridisegnare la difesa: il suo Torino subisce troppi gol, contro il Napoli mancherà anche Bremer. Il tecnico, che attende l'esito del ricorso suo e del vice Frustalupi per capire se potrà sedere in panchina, è orientato al terzetto dell'anno scorso, Izzo-Nkoulou-Lyanco, davanti a Sirigu. Rischiano l'esclusione Aina e Lukic, al loro posto scalpitano De Silvestri e Meité, pronti a comporre la mediana insieme a Rincon, Baselli e Ansaldi. Davanti la coppia Verdi-Belotti, con Zaza in forte dubbio e da valutare.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Emergenza in difesa per il Napoli che in vista del match di Torino dovrà fare a meno di Koulibaly (squalificato) e degli infortunati Maksimovic e Mario Rui. In difesa dunque, con Meret tra i pali, dovrebbero esserci Di Lorenzo e Ghoulam sugli esterni con Luperto e Manolas coppia centrale. Centrocampo con il ritorno di Insigne a sinistra e Callejon a destra, mentre al centro Fabian e Zielinski sembrano favoriti su Allan ed Elmas. In attacco pochi dubbi: tornerà la coppia composta da Mertens e Llorente.