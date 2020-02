vedi letture

Le probabili formazioni di Torino-Parma: Lukic vince il ballottaggio con Baselli

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend: dopo l'anticipo del Rigamonti, oggi altre tre sfide e domani il programma si completerà con le rimanenti sette sfide. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Grande Torino, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL TORINO - Izzo in difesa, Lukic a centrocampo: queste le scelte di Longo per la sfida casalinga di domenica alle 15 contro il Parma. Il centrale, dopo la squalifica, torna a disposizione e si riprenderà il posto al fianco di Nkoulou e Lyanco, il centrocampista vince il ballottaggio con Baselli per affiancare Rincon. Solito duello Aina-De Silvestri in fascia, davanti ci sarà nuovamente Verdi (out per febbre contro il Milan) con Belotti. Da sciogliere il nodo modulo e l'ultimo volto dell'undici anti-Parma: Berenguer è in vantaggio su Edera, potrebbe agire da esterno del tridente nel 3-4-3 o da mezzala nel 3-5-2.

COME ARRIVA IL PARMA - Qualche incognita soprattutto in attacco per mister D’Aversa, che continua a perdere pezzi. In difesa non ci sarà Laurini, con Darmian costretto agli straordinari (non al top della condizione). In caso negativo, ecco che potrebbe adattarsi Iacoponi laterale con l'inserimento in mezzo di Dermaku. Confermati Bruno Alves centrale e Gagliolo a sinistra, davanti al sempre più sorprendente Colombi. A centrocampo si va verso il trio che tanto bene ha fatto a Reggio Emilia: Brugman in regia, Hernani e Kurtic mezzali. Davanti, se Cornelius e Gervinho sono certi di una maglia da titolare, c’è grande battaglia per il ruolo di esterno destro. Più che Kulusevski, con solo un allenamento completo in gruppo, il ballottaggio è fra Caprari e Siligardi.