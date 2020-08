Le probabili formazioni di Torino-Roma: torna Ibanez ma Fonseca non lo rischierà

Dopo i due anticipi di ieri sera, di nuovo la Serie A protagonista quest'oggi con il programma della 37^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Torino-Roma, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL TORINO - Senza Rincon squalificato, il tecnico del Torino Moreno Longo ha le scelte obbligate in mezzo al campo: a disposizione ha soltanto Lukic e Meité, contro la Roma partiranno dall'inizio il serbo e il franco-ivoriano. Non dovrebbero esserci sorprese nel tridente, favoriti i soliti Verdi-Zaza-Belotti. In difesa Lyanco può giocare al posto dell'acciaccato Izzo, con Bremer e Nkoulou a completare il reparto. Sugli esterni, invece, si valuta la coppia Ansaldi-Berenguer, con Aina possibile alternativa. Le ultime due gare di campionato, però, serviranno a Longo anche per valutare i più giovani: previste staffette varie con Millico, Edera e Singo, sperano in un po' di spazio anche Adopo e Greco.

COME ARRIVA LA ROMA - Tornano Ibanez, Under e Santon che ieri sono rientrati a lavorare con la squadra, ma Fonseca li lascerà comunque in panchina per la trasferta con il Torino. Lorenzo Pellegrini non ci sarà a causa della frattura del setto nasale e a sostituirlo sarà Carles Perez, mentre Zaniolo rientrerà dal 1' con la Juventus. Per il resto nessun cambio con il 3-4-2-1 che prevede Pau Lopez in porta e difesa composta da Mancini, Smalling e Kolarov. A centrocampo Bruno Peres, Veretout, Diawara e Spinazzola, mentre sulla trequarti ci saranno Carles Perez e Mkhitaryan. Dzeko in attacco.