Le probabili formazioni di Torino-Sampdoria: Bonazzoli parte dal 1'

23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il recupero di Lazio-Verona, le squadre di Serie A ripartono tutte alla pari, finalmente, per la 23^ giornata di campionato. Archiviato il mercato invernale e con le coppe che fanno capolino, per le venti formazioni di massima serie d'ora in avanti spazio e concentrazione solo sul campo, alla ricerca dei prossimi tre punti. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Grande Torino di questo pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL TORINO - È arrivato soltanto martedì, il tempo per conoscere i giocatori e studiare nuove soluzioni tattiche è obiettivamente pochissimo: così, il nuovo tecnico Moreno Longo potrebbe schierare un Toro molto simile a quello che ha lasciato Walter Mazzarri. L'undici titolare per domani contro la Sampdoria dovrebbe essere pressoché identico a quello crollato a Lecce: le novità saranno Izzo e Lukic, al rientro dalle rispettive squalifiche, con il difensore sicuro del posto e il centrocampista in ballottaggio con Meite per affiancare Rincon in mediana. Nella retroguardia potrebbe trovare spazio Lyanco insieme a Nkoulou, sulle fasce le scelte restano obbligate con De Silvestri e Aina. Davanti, tridente confermato con Verdi, Belotti e Berenguer, ma scalpitano i ragazzi del vivaio Edera e Millico.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Sfida difficile per la Sampdoria che, dopo la sconfitta interna contro il Napoli, si presenta nella tana del Torino con alcune possibili assenze cruciali. In porta ci sarà Audero, in difesa rientra dalla squalifica con Bereszynski mentre Tonelli e Yoshida si contenderanno una maglia da titolare al fianco di Colley con Augello o Murru a sinistra. In mezzo al campo ci saranno Ekdal e Vieira con Thorsby e Linetty esterni, Ramirez non dovrebbe recuperare infatti, e in attacco è incerta la presenza di Quagliarella. Se il capitano blucerchiato non dovesse farcela, al fianco di Gabbiadini giocherà Bonazzoli.