Le probabili formazioni di Udinese-Bologna: Nestorovski, chance dal 1'?

6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il turno infrasettimanale, ecco il sesto turno di Serie A. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW.

COME ARRIVA L'UDINESE - Pussetto dovrebbe essere di ritorno in attacco, ma al suo fianco potrebbe non esserci Lasagna ma Nestorovski. Sulle corsie non ci sono alternative: Larsen e Sema, in mezzo invece due maglie tra Mandragora, Fofana, Walace e Barak. In difesa Becao potrebbe godere di un turno di riposo, con De Maio titolare con Troost Ekong e Samir. Ancora squalificato De Paul, all'ultimo turno di stop prima del rientro da titolare.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - La notizia principale in casa rossoblù è il ritorno di Danilo, che riprenderà il suo posto in difesa. Accanto a lui favorito Denswil su Bani. Possibile turno di riposo per Tomiyasu, Poli e Orsolini; in attacco favorito Santander su Destro e Palacio. Al posto del giapponese dovrebbe esserci Mbaye, in mezzo Dzemaili e in attacco Skov Olsen, alla prima da titolare in campionato.