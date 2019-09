Le probabili formazioni di Udinese-Brescia: più Pussetto di Nestorovski

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'antipasto di Cagliari, il quarto turno di Serie A entra nel vivo quest'oggi, con ben tre anticipi, tra cui il gustoso Derby della Madonnina di stasera. Prima però tocca a Udinese-Brescia e Juventus-Hellas, due scontri che diranno molto sull'inizio di stagione delle quattro formazioni, e domani, tutto il resto del programma. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI UDINESE: avanti con il 3-5-2. Dietro rientra Ekong, dopo lo stop per un fastidio muscolare rimediato con la nazionale. A centrocampo non è bastata la prestazione di Milano a Walace per rimediare una maglia da titolare, con Jajalo ci sarà di nuovo Mandragora. Davanti, senza De Paul squalificato, più Pussetto che Nestorovski per un posto vicino a Lasagna. Okaka, ancora non in condizione, partirà dalla panchina.

QUI BRESCIA: Corini deve assolutamente far fronte a diverse emergenze, con Torregrossa, Magnani, Ndoj e Martella indisponibili, Dessena e Balotelli squalificati. Unico dubbio a centrocampo, con Romulo che può fare sia l'interno che il trequartista: se gioca dietro le punte spazio a Zmrhal sulla linea mediana.