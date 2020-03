Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina: ballottaggio Vlahovic-Cutrone

Dopo tanta attesa, sono state finalmente comunicate le date per i sei recuperi di Serie A del 26° turno, rinviato parzialmente per i pericoli del Coronavirus. Con la Serie A costretta a giocare a porte chiuse per i prossimi 30 giorni, la Lega ha potuto quindi programmare le sfide non giocate nello scorso weekend. Le ultime sulla gara della Dacia Arena (fischio d'inizio domani alle 18.00), che potrete seguire su TMW o sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA L'UDINESE - Nuytinck è a posto, rientro di Samir ancora rimandato, con Gotti che dovrebbe confermare il solito terzetto davanti a Musso: oltre all'olandese, spazio a Becao ed Ekong in difesa, con Sema e Larsen sulle corsie laterali, qualche decina di metri più avanti. A centrocampo ancora Mandragora davanti alla difesa con Fofana e De Paul mezzali, mentre davanti Nestorovski insidia Lasagna per un posto da titolare al fianco dell'intoccabile Okaka.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Con la squalifica di Dalbert, possibile avanzamento a centrocampo per Igor, anche se permane il ballottaggio con Venuti. Sulla corsia opposta Lirola, mentre in difesa spazio a Caceres, Milenkovic e Pezzella davanti a Dragowski. In mezzo c'è spazio per Duncan al fianco di Pulgar e Castrovilli, mentre in attacco si rinnova la sfida per un posto al fianco di Chiesa: Vlahovic per il momento è in vantaggio su Cutrone, la cui condizione comunque è in crescita.