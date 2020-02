vedi letture

Le probabili formazioni di Udinese-Hellas Verona: Becao e Borini dal 1'

24^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la Coppa Italia e con un pensiero al ritorno delle coppe europee (Atalanta, Inter e Roma saranno impegnate nella prossima settimana), il campionato si riprende il suo spazio: prima gara oggi alle 15, Lecce-SPAL, e ultima lunedì sera, Milan-Torino. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 24° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara della Dacia Arena (fischio d'inizio domani alle 12:30), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA L'UDINESE - Poche o nessuna novità nell'Udinese, dove Becao è ancora in vantaggio su De Maio nel terzetto difensivo centrale che Gotti schiererà davanti a Musso. Con il brasiliano ci saranno Ekong e Nuytinck, con Larsen e Sema sulle corsie laterali e Fofana-Mandragora-De Paul come centrocampisti centrali. Okaka sarà ancora il punto di riferimento, con Lasagna al suo fianco.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - La presa di posizione in conferenza di Juric lascia spazio a poche interpretazioni: conferma in toto per l'undici schierato contro la Juventus. Spazio dunque a Rrahmani con Gunter e Kumbulla in difesa, in mediana Veloso sarà il partner di Amrabat. Faraoni e Lazovic a tutta fascia, davanti toccherà al duo Pessina-Zaccagni innescare Fabio Borini, che agirà da riferimento centrale.