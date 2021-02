Le probabili formazioni di Udinese-Hellas Verona: Llorente pronto a partire titolare

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime dai campi di Udinese-Hellas Verona raccolte dai nostri inviati:

▪ Udinese-Hellas Verona - Domenica, ore 15.00, Dacia Arena

▪ Arbitra Alberto Santoro, della sezione di Messina

▪ Classifica: Udinese 21 punti, Hellas Verona 30 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'UDINESE - Per la prima volta in stagione mister Luca Gotti dovrà fare a meno di Rodrigo De Paul, faro dell’Udinese, quindi il tecnico dovrà fare qualche cambiamento. Davanti a Musso rientrerà Samir per affiancare Nuytinck e Becao, Bonifazi attualmente sembra un passetto indietro nelle gerarchie rispetto agli altri. Sulle fasce confermati come sempre Zeegelaar e Stryger Larsen. In mezzo Walace sarà il volante, con Arlsan e Pereyra riportato sulla linea delle mezzali dopo il match contro lo Spezia, in cui ha giocato in appoggio alla punta. Davanti Deulofeu sarà affiancato con tutta probabilità da Llorente, visto che Okaka è appena rientrato e Nestorovski attualmente sembra in fondo alle gerarchie.