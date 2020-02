Le probabili formazioni di Udinese-Inter: con Lukaku c'è Sanchez

22^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finito il mercato, è già tempo di Serie A e di probabili formazioni: con qualche piccola modifica dovuta alle trattative, le venti squadre di massima divisione da ora fino a giugno penseranno solo ed esclusivamente al campo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 22° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara della Dacia Arena di domenica pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA L'UDINESE - Nessuna modifica per Gotti rispetto alla gara persa a Parma: Musso in porta con Ekong, Becao e Nuytinck davanti a lui nella difesa a tre. Nel centrocampo a cinque invece troveranno spazio Larsen e Sema sulle fasce, con Mandragora mediano e Fofana-De Paul mezzali. Davanti, con Okaka, dovrebbe esserci ancora una volta Kevin Lasagna: tra i migliori in campo contro i ducali, dovrebbe essere preferito ancora dal primo minuto a Nestorosvski.

COME ARRIVA L'INTER - Semifinale di Coppa Italia già archiviata. L'Inter adesso deve rispondere anche in campionato, dove nelle ultime sette gare ha raccolto ben cinque pareggi. Conte dovrà fare a meno degli infortunati Sensi e Gagliardini, non Brozovic che dà segnali positivi quantomeno per andare almeno in panchina. Davanti alla porta di Handanovic, Stefan de Vrij con Skriniar (entrambi febbricitanti nelle scorse ore) e Bastoni ai suoi lati. Candreva ha scontato il suo turno di squalifica e torna regolarmente sulla fascia destra, Young confermato invece su quella opposta. In mezzo pronto alla prima da titolare Christian Eriksen, più avanzato rispetto a Vecino e Barella per una linea mediana inedita. Fuori per le prossime due partite Lautaro, perciò in coppia con Lukaku ci sarà Sanchez.