Le probabili formazioni di Udinese-Juventus: torna Bernardeschi. Rugani dal 1'

vedi letture

Dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio che ha chiuso la trentaquattresima giornata la Serie A è già pronta a tornare in campo per la quartultima giornata di campionato. Di seguito le probabili formazioni di Udinese-Juventus (in programma giovedì alle ore 19.30, diretta Sky):

COME ARRIVA L'UDINESE - Probabile nuovo avvicendamento in attacco per l'Udinese, con Luca Gotti che dovrebbe riproporre Okaka al posto di Nestorovski al fianco di Lasagna. Per il resto solito 3-5-2 con Musso tra i pali e Becao, De Maio e Nuytinck in difesa, favoriti su Samir e Troost-Ekong. Sulle corsie di centrocampo spazio a Sema e Ter Avest, con Larsen che potrebbe essere schierato in mediana insieme a De Paul e Fofana, vista l'indisponibilità di Walace.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - La Juve si presenta a Udine con alla ricerca di punti per chiudere la pratica scudetto. Sarri dovrebbe affidarsi a qualche forza fresca in mezzo al campo e potrà disporre nuovamente di Bernardeschi nel tridente. Davanti a Szczesny spazio a De Ligt e Rugani, vista la squalifica di Bonucci con Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo, Bentancur in regia con Rabiot e Matuidi. Mentre in avanti, con Bernardeschi equilibratore, agiranno Dybala e Ronaldo.