Le probabili formazioni di Udinese-Lazio: torna Luiz Felipe dal 1'. Okaka con Lasagna

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Udinese-Lazio (in programma domani alle ore 21.45, diretta Sky):

COME ARRIVA L'UDINESE - Gotti conferma il 3-5-2 ma questa volta, a differenza di ciò che è successo nella sfida di domenica contro la Sampdoria, dovrebbe esserci Okaka al fianco dello scatenato Lasagna. Troost-Ekong, Nuytinck e Samir formeranno la linea a tre davanti a Musso, mentre a centrocampo spazio a Stryger Larsen a destra, Sema a sinistra e Fofana, Walace e De Paul al centro, con i friulani che andranno alla ricerca di punti importanti per avvicinarsi alla salvezza.

COME ARRIVA LA LAZIO - La novità più importante in casa Lazio è il rientro tra i titolari di Luiz Felipe, che si era infortunato all'adduttore il 13 giugno e ha giocato soltanto uno spezzone di gara a Lecce martedì scorso. Il brasiliano torna in difesa accanto ad Acerbi e Radu. Un'altra notizia può essere l'impiego di Djavan Anderson al posto di Lazzari sulla destra: il ballottaggio rimarrà aperto fino a domani pomeriggio. Jony invece agirà a sinistra, con Milinkovic, Parolo e Luis Alberto a centrocampo: Leiva è fuori, si dovrà operare di nuovo al ginocchio, e Cataldi non è al meglio. Davanti scelte obbligate: con Correa ai box, spazio a Caicedo e Immobile.